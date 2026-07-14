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Олимпийска шампионка по биатлон от Нагано 98 почина

  • 14 юли 2026 | 12:33
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Олимпийска шампионка по биатлон от Нагано 98 почина

Олимпийската шампионка по биатлон от Игрите в Нагано през 1998 година Галина Куклева почина на 53-годишна възраст, съобщи Сергей Аверянов, ръководител на пресслужбата на Руския съюз по биатлон, в своя Telegram канал.

Причината за смъртта не е уточнена, но според информации става въпрос за онкологично заболяване.

На Олимпийските игри през 1998 г. в Нагано Куклева спечели спринта на 7,5 км. На същите игри тя спечели сребро в щафетата. Куклева спечели и бронзов медал в щафетата на Олимпийските игри през 2002 г.Куклева е трикратна световна шампионка, има златни медали и от европейски първенства.

Тя спечели и два сребърни и един бронзов медал от световни първенства. През 1990 г. е удостоена със званието Майстор на спорта на СССР, а през 1998 г. става Заслужил майстор на спорта на Русия. Наградена е с Орден на честта и медал от Ордена „За заслуги към отечеството“ II степен.

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