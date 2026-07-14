Бивш халф на Сампдория: Барселона ни вкара от абсурден фаул

Бившият футболист на Сампдория Ренато Бузо, взел участие във финала за КЕШ на "Уембли" срещу Барселона, се върна назад във времето. Някогашният халф влезе като смяна в 100-ата минута на двубоя, 120 секунди преди Роналд Куман да простреля Джанлука Палиука и да донесе първата европейска титла на каталунците.

"В Генуа бяхме страхотен колектив, прекрасно място. Мантовани беше отличен президент, канеше играчите в своя дом, за да подпишат договор. И не искаше да има агенти по време на преговорите. Разбира се, все още боли от загубата от Барселона. Това е отворена рана. Не заслужавахме да паднем, а нарушението, което доведе до свободния удар, беше абсурдно. Плаках, докато гледах трофея. Мислех си, че никога повече няма да имам такава възможност.

Бях две години в Сампдория. Напуснах заради разногласие с Ериксон. Скарах се с него и Манчини, бях принуден да се преместя в Наполи. По-късно се събрахме с Ериксон в Лацио. Мислех, че е преодолял конфликта. Но в първия приятелски мач той ме сложи централен защитник. Погледнах го, сякаш му казах: "Наистина ли?". Приех го като обида. След срещата отидох при Дзоф и казах, че искам да бъда продаден. Нямах какво да уточнявам с треньора, този епизод ми беше достатъчен", разказа Ренато Бузо пред "Гадзета дело Спорт".

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Снимки: Imago