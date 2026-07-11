HLE надви LYON и ще играе финал на MSI 2026

Отборът на Hanwha Life Esports се класира за големия финал на турнира по League of Legends - Mid-Season Invitational, след като надделя с 3:2 над LYON в двубой от рунд № 4 от долната схема на шампионата.

Корейският тим поведе в резултата, но LYON обърна до 2:1 след силни втори и трети мач. HLE обаче показа характер, изравни след убедителна четвърта карта и доминира в решителния пети двубой, който спечели за едва 22 минути с 20:4 убийства.

С успеха си HLE си осигури реванш срещу Bilibili Gaming, който ги изпрати в долната схема по-рано в турнира. Големият финал на MSI за половин милион долара ще се играе на 12 юли, а LYON приключва участието си на трето място и с награда от 240 000 долара.

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