Хиляди разбити олимпийски мечти

Състезателите по северна комбинация по целия свят скърбят за изчезването на спорта от олимпийската сцена, след като във вторник Международният олимпийски комитет обяви, че премахва дисциплината от програмата на Игрите през 2030 година за сметка на фрийрайд ските и сноуборда. Спортът, който съчетава ски скокове и ски бягане, е част от всички зимни олимпийски игри от тяхното начало през 1924 година. В рядко срещано решение обаче МОК премахна дисциплината, като посочи като причини слабия зрителски интерес, недостатъчно разнообразната публика и ограничения брой държави и състезатели, които достигат до почетната стълбичка.

„Днес най-голямото поражение не се случи на състезателното поле“, написа в Instagram френската състезателка по северна комбинация Роман Бод. „То се случи в заседателната зала на МОК. Поздравления, MOK, разбихте хиляди сърца и мечти.“

Решението е особено болезнено за състезателките по северна комбинация като Бод, които така и не получиха възможност да участват на олимпийско равнище. Досега северната комбинация беше само за мъже на Олимпийските игри и беше единственият спорт в програмата през 2026 година без състезание при жените. Макар първият сезон на Световната купа по северна комбинация за жени да се проведе едва през 2020/21 година, оттогава подкрепата за включването на женска надпревара в олимпийската програма нарастваше. През 2022 година МОК отхвърли искането дисциплината да бъде добавена за Игрите през 2026 година. Вместо това организацията предупреди целия спорт, че трябва да повиши популярността си, за да запази мястото си на Олимпиадата.

Във вторник МОК обяви включването на фрийрайд ските и сноуборда, както и на синхронното фигурно пързаляне, като победа за равенството между половете на Игрите, тъй като новите надпревари ще включват както мъже, така и жени. От МОК обясниха, че са избрали този подход, вместо да постигнат равнопоставеност чрез добавяне на женска северна комбинация, защото основният им фокус е бил върху оценката на бъдещето на дисциплината като цяло.

„За нас дебатът всъщност не беше толкова за равнопоставеността в рамките на дисциплините, а за двата фактора, които споменах по-рано – ниската популярност и високата концентрация на малък брой държави сред водещите сили в спорта“, заяви спортният директор на МОК Пиер Дюкре по време на пресконференция след обявяването на решението.

За състезателките по северна комбинация обаче това беше поредното от дълга серия пренебрежителни решения на МОК.

„В момента не намирам думи. Изпитвам толкова много емоции – напълно съкрушена съм и същевременно съм изключително ядосана“, заяви германката Натали Армбрустер, която спечели големия трофей при жените в северната комбинация през 2025 година и завърши четвърта през 2026-а. „Изчезна една мечта, за която положихме толкова много усилия.“

Решението означава също, че състезатели като норвежеца Йенс Лурос Офтебро, който спечели и трите надпревари в северната комбинация на Игрите през 2026 година, няма да могат да защитят олимпийските си отличия.

„За всички нас, които обичаме северната комбинация, това се усеща като края на една епоха“, написа той на норвежки език в Instagram. „Все още се надявам, че това няма да бъде последната глава. Северната комбинация означава прекалено много за прекалено много хора, за да приключи историята ѝ тук.“

Във вторник МОК съобщи, че северната комбинация е заемала последното място по показателите за популярност сред дисциплините на зимните олимпийски игри през 2014, 2018, 2022 и 2026 година. Организацията отбеляза също, че само пет държави са спечелили всички раздадени медали в спорта на тези Игри, а едва две от тях – Норвегия и Германия – са завоювали златни отличия. За сравнение, МОК реши да запази паралелния гигантски слалом в сноуборда, който също беше сред дисциплините, застрашени от отпадане за 2030 година. Според организацията дисциплината е „показала значително подобрение по редица показатели за популярност след Пекин 2022“.

„Спортът и представянето на състезателите вече не са единствените неща, които се оценяват“, написа американският олимпиец Никлас Малачински в изявление в Instagram след решението. „Лобирането, политиката, пазарният потенциал и медийните показатели оказват все по-голямо влияние върху решенията. Сякаш вече става дума не толкова за това да бъдат почитани уникалните и изключително трудни спортове и състезателите, които посвещават живота си на тяхното усъвършенстване, а повече за броя на кликовете и общественото възприятие.“

Бъдещето на спорта вече е несигурно, особено след като младите състезатели могат да изберат да се специализират само в ски скоковете или в ски бягането и така да получат шанс за участие на Олимпийски игри.

„Това определено е тежък удар“, заяви Джил Брабек, президент на Nordic Combined USA – организацията с нестопанска цел, създадена, за да спаси спорта в Съединените щати, след като през 2024 година USA Nordic Sport прекрати финансовата си подкрепа за дисциплината заради финансови затруднения.

Дъщерята на Брабек – Алекса, завърши на второ място в състезание за Световната купа през миналия сезон. След новината от вторник семейството насочва вниманието си към предстоящия сезон за Световната купа.

„Мисля, че реакцията в цялата общност на северната комбинация – сред състезатели, треньори, родители и почитатели – е на пълно съкрушение“, каза Брабек. „Но в същото време виждам и голяма устойчивост. Ще се изправим отново и ще продължим напред към сезона със стартове за Световната купа и световни първенства.“

Няма съмнение, че Олимпийските игри предоставят огромни възможности за популяризиране и привличане на спонсори, особено за спорт, който не се радва на голяма световна известност през цялата година.

„Мисля, че ще трябва да проведем сериозни разговори с хората, които ни подкрепят, и с нашите състезатели. Надявам се дарителите ни да продължат да застават зад спортистите, защото това решение не променя кои са те и с какво се занимават“, заяви Брабек. „Но реалността е, че то направи работата ми сто пъти по-трудна.“

МОК съобщи, че северната комбинация ще има възможност да се завърне в олимпийската програма през 2034 година в Солт Лейк Сити. Междувременно представителите на спорта се надяват да въведат нови идеи. Още преди МОК да обяви решението си, група поддръжници на северната комбинация, сред които американският олимпийски шампион Бил Демонг, създадоха Velocity Ski League. Това е частна лига за мъже и жени, която има за цел да обнови и развие спорта в партньорство с Международната федерация по ски и сноуборд.

Сега въпросът е дали новата лига ще успее да постигне онова, което според МОК северната комбинация не е успяла – да повиши интереса и вълнението около един от най-старите зимни спортове.

„Мисля, че насочихме голяма част от вниманието си към тези Олимпийски игри, и то с право. Не съжалявам за това, което направихме“, каза Брабек. „Но също така не смятам за правилно една група, един кръг от бюрократи да определя цялото бъдеще на даден спорт.“

Тя добави:

„Това не е краят, а просто промяна на посоката.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google