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G2 Esports смени треньора си, легендата Perkz поема отбора

  • 11 юли 2026 | 12:19
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G2 Esports смени треньора си, легендата Perkz поема отбора

G2 Esports направи изненадваща треньорска рокада след отпадането от втория по сила международен League of Legends турнир - MSI 2026, като премести Дилън Фалко на резервната скамейка. Решението беше обявено само часове след загубата с 0:3 от LYON на полуфиналите.

Нов старши треньор на отбора става Лука "Perkz" Перкович. Легендарният бивш играч на G2 се завърна в клуба като част от треньорския щаб по-рано през годината, а сега за първи път ще изпълнява ролята на старши треньор.

Фалко напуска поста след пет години начело на G2, през които спечели 11 титли от европейското първенство - LEC и изведе отбора до три полуфинала на MSI. Perkz ще дебютира като наставник на тима по време на Световното по електронни спортове

Снимка: G2

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