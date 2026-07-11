G2 Esports смени треньора си, легендата Perkz поема отбора

G2 Esports направи изненадваща треньорска рокада след отпадането от втория по сила международен League of Legends турнир - MSI 2026, като премести Дилън Фалко на резервната скамейка. Решението беше обявено само часове след загубата с 0:3 от LYON на полуфиналите.
Нов старши треньор на отбора става Лука "Perkz" Перкович. Легендарният бивш играч на G2 се завърна в клуба като част от треньорския щаб по-рано през годината, а сега за първи път ще изпълнява ролята на старши треньор.
Фалко напуска поста след пет години начело на G2, през които спечели 11 титли от европейското първенство - LEC и изведе отбора до три полуфинала на MSI. Perkz ще дебютира като наставник на тима по време на Световното по електронни спортове
Снимка: G2Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google