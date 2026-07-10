NRG привлече hallzerk и върна Jeorge в състава

Отборът на NRG официално представи две промени в състава си, привличайки норвежкия снайперист Хокон "hallzerk" Фярли и връщайки Джордж "Jeorge" Ендикот в титулярния състав.

NA STANDS FOR NORWEGIAN AWPER 🇳🇴



We're bringing in extra firepower with the addition of @hallzerk! Join us in welcoming him to the NRG fam. pic.twitter.com/I4jmc1hvmb — NRG CS2 (@nrgcs2) July 9, 2026

hallzerk заменя oSee, чийто престой в отбора приключва след две години и половина. Междувременно Jeorge се завръща, след като по-рано през годината беше преместен на резервната скамейка.

С новите промени hallzerk отново ще играе заедно с бившия си съотборник Grim, а NRG се надява обновеният състав да бъде по-конкурентоспособен през втората половина на сезона.

Снимка: HLTV

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