NRG привлече hallzerk и върна Jeorge в състава

Отборът на NRG официално представи две промени в състава си, привличайки норвежкия снайперист Хокон "hallzerk" Фярли и връщайки Джордж "Jeorge" Ендикот в титулярния състав.
hallzerk заменя oSee, чийто престой в отбора приключва след две години и половина. Междувременно Jeorge се завръща, след като по-рано през годината беше преместен на резервната скамейка.
С новите промени hallzerk отново ще играе заедно с бившия си съотборник Grim, а NRG се надява обновеният състав да бъде по-конкурентоспособен през втората половина на сезона.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google