Аржентинската футболна асоциация бе подложена на кибератака, която идва от Египет

Кибератаката, на която бе подложена Аржентинската футболна асоциация в последните часове, изглежда идва от Египет, твърди пресата в южноамериканската страна.
Според вестник "Популар" от местния футболен съюз са изпратили имейли, в които пише: "Аржентина не спечели. Победата бе открадната чрез корупционни съдийски решения". Освен това информация от сайта на централата е била разпространена в египетска хакерска група, в която членове са се похвалили, че са хакнали страницата на аржентинския футбол.
Аржентина отстрани Египет на осминафиналите на световното първенство с 3:2. Световните шампиони от Катар 2022 изоставаха с 0:2 до 78-мата минута, а двубоят бе белязан от редица дискусионни решения на френския арбитър Франсоа Летаксие. След мача от Египетската футболна асоциация подадоха и официално оплакване до ФИФА заради решенията на Летаксие и неговата бригада.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago