Аржентинската футболна асоциация бе подложена на кибератака, която идва от Египет

Кибератаката, на която бе подложена Аржентинската футболна асоциация в последните часове, изглежда идва от Египет, твърди пресата в южноамериканската страна.

Според вестник "Популар" от местния футболен съюз са изпратили имейли, в които пише: "Аржентина не спечели. Победата бе открадната чрез корупционни съдийски решения". Освен това информация от сайта на централата е била разпространена в египетска хакерска група, в която членове са се похвалили, че са хакнали страницата на аржентинския футбол.

Argentine Football Association Identifies Source of Cyberattack, Issues Warning



The Argentine Football Association (AFA) announced Saturday that its official website had been hacked by Egyptian cyber attackers following the controversial Argentina–Egypt match in the Round of 16… pic.twitter.com/G17Fx460SH — AIJES News (@aijesinfo) July 11, 2026

Аржентина отстрани Египет на осминафиналите на световното първенство с 3:2. Световните шампиони от Катар 2022 изоставаха с 0:2 до 78-мата минута, а двубоят бе белязан от редица дискусионни решения на френския арбитър Франсоа Летаксие. След мача от Египетската футболна асоциация подадоха и официално оплакване до ФИФА заради решенията на Летаксие и неговата бригада.

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Снимки: Imago