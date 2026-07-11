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Аржентинската футболна асоциация бе подложена на кибератака, която идва от Египет

  • 11 юли 2026 | 16:51
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Кибератаката, на която бе подложена Аржентинската футболна асоциация в последните часове, изглежда идва от Египет, твърди пресата в южноамериканската страна.

Според вестник "Популар" от местния футболен съюз са изпратили имейли, в които пише: "Аржентина не спечели. Победата бе открадната чрез корупционни съдийски решения". Освен това информация от сайта на централата е била разпространена в египетска хакерска група, в която членове са се похвалили, че са хакнали страницата на аржентинския футбол.

Аржентина отстрани Египет на осминафиналите на световното първенство с 3:2. Световните шампиони от Катар 2022 изоставаха с 0:2 до 78-мата минута, а двубоят бе белязан от редица дискусионни решения на френския арбитър Франсоа Летаксие. След мача от Египетската футболна асоциация подадоха и официално оплакване до ФИФА заради решенията на Летаксие и неговата бригада.

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Снимки: Imago

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