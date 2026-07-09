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  3. 17-годишен българин влезе в един от най-големите отбори в CS

17-годишен българин влезе в един от най-големите отбори в CS

  • 9 юли 2026 | 19:27
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17-годишен българин влезе в един от най-големите отбори в CS

Team Liquid официално обяви привличането на 17-годишния български талант Георги "Jorko" Митев от FOKUS Clan.

Така родният състезател ще стане вторият българин, носил екипа на "кончетата" и част от малобройната, но пълна със звезди класация на българи, играли в Tier 1 Counter-Strike.

Младият снайперист заменя Роланд "ultimate" Томковяк и ще си партнира с играчи като NAF, ELiGE и malbsMd и JT.

В Liquid пък той ще има честта да представлява един от малкото отбори, носители на Intel Grand Slam трофея.

Снимка: HLTV

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