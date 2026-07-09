17-годишен българин влезе в един от най-големите отбори в CS

Team Liquid официално обяви привличането на 17-годишния български талант Георги "Jorko" Митев от FOKUS Clan.

We are thrilled to announce that 17-year-old Bulgarian talent @JorkoTwitch has officially joined our Counter-Strike 2 team as our new AWPer! 🇧🇬🎯



Excited to have him join the team and can’t wait to see him step onto the server wearing Liquid blue.



Welcome to Team Liquid… pic.twitter.com/3gQ6ddcY4H — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) July 9, 2026

Така родният състезател ще стане вторият българин, носил екипа на "кончетата" и част от малобройната, но пълна със звезди класация на българи, играли в Tier 1 Counter-Strike.

Младият снайперист заменя Роланд "ultimate" Томковяк и ще си партнира с играчи като NAF, ELiGE и malbsMd и JT.

В Liquid пък той ще има честта да представлява един от малкото отбори, носители на Intel Grand Slam трофея.

Снимка: HLTV

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