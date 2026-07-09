Legacy връща сред титулярите Винисиус "n1ssim" Перейра

Бразилският играч Винисиус "n1ssim" Перейра ще се завърне в титулярния състав на Legacy, съобщава Dust2.com.br.

Само преди три седмици 25-годишният стрелец поиска да бъде преместен на резервната скамейка след отпадането на отбора от етап № 3 на Мейджъра в Кьолн.

Междувременно Legacy водеше преговори с няколко играчи за негов заместник, сред които insani и tomaszin, но с очакваното завръщане на n1ssim тези разговори няма да продължат.

Снимка: HLTV

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