Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Legacy връща сред титулярите Винисиус "n1ssim" Перейра

Legacy връща сред титулярите Винисиус "n1ssim" Перейра

  • 9 юли 2026 | 12:29
  • 274
  • 0
Legacy връща сред титулярите Винисиус "n1ssim" Перейра

Бразилският играч Винисиус "n1ssim" Перейра ще се завърне в титулярния състав на Legacy, съобщава Dust2.com.br.

Само преди три седмици 25-годишният стрелец поиска да бъде преместен на резервната скамейка след отпадането на отбора от етап № 3 на Мейджъра в Кьолн.

Междувременно Legacy водеше преговори с няколко играчи за негов заместник, сред които insani и tomaszin, но с очакваното завръщане на n1ssim тези разговори няма да продължат.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Отборът на Aurora е готов с петицата си с привличането на kyxsan

Отборът на Aurora е готов с петицата си с привличането на kyxsan

  • 8 юли 2026 | 21:18
  • 1291
  • 0
FUT представи Ясин "xfl0ud" Коч

FUT представи Ясин "xfl0ud" Коч

  • 8 юли 2026 | 14:05
  • 448
  • 0
Европейци шокираха Faker и легендите от T1 в двубой от MSI

Европейци шокираха Faker и легендите от T1 в двубой от MSI

  • 8 юли 2026 | 13:04
  • 492
  • 0
Шведският Johnny Speeds с рокади в състава си по CS

Шведският Johnny Speeds с рокади в състава си по CS

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 761
  • 0
HEROIC привлече Brollan и завърши състава си

HEROIC привлече Brollan и завърши състава си

  • 8 юли 2026 | 10:30
  • 565
  • 0
Официално: HEROIC привлече MartinezSa

Официално: HEROIC привлече MartinezSa

  • 7 юли 2026 | 16:37
  • 354
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 20404
  • 96
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 6178
  • 12
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 7780
  • 0
Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

  • 9 юли 2026 | 10:23
  • 6104
  • 5
Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

  • 9 юли 2026 | 11:06
  • 9702
  • 29
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 8456
  • 4