Къде другаде могат да седят заедно Федерер, Безос, Гуардиола, Джеймс Бонд и принцесата на Уелс

Къде другаде биха могли да седят рамо до рамо Джеф Безос, Дейвид Атънбъро, принцесата на Уелс, Кайли Миноуг, принц Албер II на Монако, Пеп Гуардиола, Bad Bunny, Дейвид Бекъм, Самюъл Л. Джаксън, Дейвид Камерън, британската телевизионна личност Mr Motivator, Сачин Тендулкар, Ричард Брансън, Алекс Фъргюсън, различни по-известни и по-малко известни членове на кралското семейство, учени, директори на Националната здравна служба на Великобритания, историци на изкуството, капитани на индустрията, професори, лекари и дори Джеймс Бонд?

Phil Foden and his girlfriend, Rebecca Cooke in the royal box at the Wimbledon (2026)



Ft. Gareth Southgate and Marco Van Basten pic.twitter.com/rgLiLVmA5K — Athlete Vanity (@AthleteVanity) July 4, 2026

Това е билет, който не може да се купи с пари. Покана, за която всеки може да мечтае, но малцина получават. А ако не сте с подходящите обувки, изобщо няма да бъдете допуснати. Положителната страна? Най-добрите места в най-престижния тенис турнир в света. И обяд.

Кралската ложа на „Уимбълдън“ е неизчерпаем източник на любопитство за хората, които уж са включили телевизора, за да гледат тенис. През 2026 година обаче има една новост – още по-строг дрескод. Мъжете винаги са били длъжни да носят официален костюм или сако с вратовръзка. За дамите изискването е следобедна рокля (не по-къса от коляното) или елегантен панталонен костюм. Освен това те са помолени да не носят шапки, за да не закриват гледката на хората зад тях.

Two tennis kings graced #Wimbledon with their presence this fortnight; Novak Djokovic on Centre Court and Roger Federer in the Royal box



This finals weekend, we’ll likely see a Prince and Princess (of Wales) too.



(My video from 2025. I’ll be at the men’s final tomorrow, too). pic.twitter.com/FlSdP1kBtb — It's a lawyer's life (@itsalawyerslife) July 11, 2026

Тази година обаче, според правилата за облекло, с които The Athletic се е запознал, на жените вече е забранено да носят рокли без презрамки, модели с голи рамене или тънки презрамки тип „спагети“. Дори са включени илюстрации с примери за подходящо и неподходящо облекло както за мъже, така и за жени. Люис Хамилтън усети строгостта на тези правила още през 2015 година, когато не беше допуснат в Кралската ложа, защото се появи без сако и вратовръзка. Така пропусна финала при мъжете между Роджър Федерер и Новак Джокович.

Около 80 изключително удобни и луксозно тапицирани кресла гледат към Централния корт. Някога ложата е служела основно за това, което подсказва името ѝ – да приема представители на кралски фамилии. Днес това е мястото, където най-влиятелните и известни личности могат да бъдат видени… и междувременно да изгледат малко тенис. Кралската ложа се намира в южния край на Централния корт още от 1922 година. Според клуба All England Lawn Tennis Club (AELTC) тя се използва за посрещане на представители на кралското семейство, хора от света на тениса, изявени личности и други хора, които по един или друг начин допринасят за развитието на обществото и подобряването на живота ни. През 2002 година ложата е изцяло обновена като част от реконструкцията на Централния корт. Тогава е ремонтирана и клубната сграда, където гостите прекарват времето си, когато не гледат мачовете.

The way Virgil van Dijk pulled up to the Wimbledon Royal Box 😎🎾 pic.twitter.com/SNvKXGLiIC — ESPN UK (@ESPNUK) July 10, 2026

Звучи прекрасно. Искате да отидете? Успех.

Средната събота на турнира например традиционно е запазена за легенди от почти всички спортове. Тази година сред поканените бяха сър Бен Айнсли (ветроходство), Алекс Грийнууд и Фил Фоудън (футбол), Табита Щьокер (скелетон) и още много известни спортисти, които бяха представени пред публиката преди началото на първия мач.

Как се получава покана?

Процесът е доста загадъчен. Няма официални критерии. На практика всичко зависи от председателя на AELTC, който в момента е Деби Джеванс, заемаща поста от 2023 година. Предишният председател Иън Хюит се стремеше да се отдалечи от идеята ложата да бъде изпълнена със знаменитости и предпочиташе да кани хора, които са направили значими обществени заслуги.

🎾 Kortlarda şampiyonluk mücadelesi sürerken, tribünlerde de dünya çapında tanınan isimler Wimbledon’ın eşsiz atmosferine ortak oluyor



Tenis dünyasının en prestijli grand slam turnuvalarından biri olan Wimbledon, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen spor tutkunlarının yanı… pic.twitter.com/IuFJuGZlcY — Aykut Ünlüpınar (@aunlupinar) July 11, 2026

Един от най-ярките примери беше през 2021 година – първият турнир след пандемията – когато на първия ред седеше професор Сара Гилбърт, една от учените, разработили ваксината срещу COVID-19. Когато беше представена пред публиката, тя получи продължителни овации на крака.

Хора, получили държавни отличия за обществена дейност, също често получават покани. Сред тях бяха професор Айрийн Трейси и дама Рут Бевърли.

Не винаги обаче е било така.

Един от бившите председатели имал навика да кани красиви и неженени млади мъже, които след това били представяни на дъщерите му.

Истории зад поканите

През 2023 година сред гостите беше Назанин Загари-Ратклиф, която прекара шест години в затвор в Иран по несправедливи обвинения в шпионаж. Тя присъства на първия мач на Анди Мъри заедно с адвоката си. Поканата имаше силна символика. Докато гостуваше в радиопредаването Today на BBC, Загари-Ратклиф разказа на Мъри, че един от малкото моменти на надежда по време на престоя ѝ в затвора бил, когато за кратко получила достъп до телевизор и успяла да го гледа как печели титлата на „Уимбълдън“ през 2016 година.

След това погрешно се появиха информации, че именно Мъри лично я е поканил в Кралската ложа.

Истината е малко по-различна.

Мъри действително изразил желание тя да бъде гост на турнира, но организаторите били тези, които решили да я настанят именно в Кралската ложа. Те подчертаха, че никой – дори Анди Мъри – няма право самостоятелно да кани гости там.

Знаменитости навсякъде

Камерите винаги намират поне няколко известни лица. Все пак това е и отличен маркетинг. Сред гостите през годините са били Пиърс Броснан, Ана Уинтур, Ръсел Уилсън, Сам Мендес, Еди Редмейн, Сиена Милър, Джуд Лоу, Иън Маккелън, Маги Смит, Майкъл Макинтайър и още десетки други знаменитости.

Най-желаните гости обаче винаги са членовете на кралското семейство. Принцесата на Уелс почти всяка година присъства на турнира, тъй като е патрон на AELTC. Често идват още херцогът и херцогинята на Кент, както и принц Майкъл от Кент.

Покойната кралица Елизабет II също беше патрон на турнира, но според всички спомени е присъствала лично едва два пъти. Сред редовните гости са и редактори на водещи британски вестници, вероятно с надеждата това да осигури повече положително медийно внимание.

Спортните знаменитости също са обичайни посетители. Освен Дейвид Бекъм през последните години в ложата са били Гарет Саутгейт, Джордан Хендерсън, Джеф Хърст, Боби Чарлтън, сър Алекс Фъргюсън, голфърите Люк Доналд и Рори Макилрой, както и олимпийски шампиони като Крис Хой, Кели Холмс, Никола Адамс и Джесика Енис-Хил.

The Princess of Wales arriving in the Royal Box at #Wimbledon today to a huge cheer and standing ovation 🥰👏

pic.twitter.com/Euj5LaUnAK — Belle (@RoyallyBelle_) July 12, 2025

Какво получават гостите?

При пристигането ги посрещат с напитки на балкона зад Централния корт. Именно от този балкон шампионите традиционно показват трофея си на феновете долу. Следват обяд и още напитки, макар че домакините деликатно насърчават гостите да не прекаляват с алкохола. Менюто е впечатляващо – омар, сьомга и други гурме специалитети.

По-късно се сервира следобеден чай. Разбира се, има и прочутите ягоди със сметана. Но не същите ягоди, които обикновените зрители купуват на завишени цени. Според The New York Times в Кралската ложа се сервират специален луксозен сорт – Driscoll Jubilee.

Гостите получават още малък подарък и официална възпоменателна снимка. Организаторите дори регулират подвижния покрив на Централния корт така, че слънцето да не свети в очите им.

Не е лесно да стигнеш дотам

Агенти и PR представители непрекъснато се опитват да осигурят място за своите клиенти. Понякога организаторите стават обект и на измами – нещо като свръхлуксозна версия на опита да резервираш маса в изискан ресторант под името Том Круз. Преди няколко години например пристигнала молба от името на известна холивудска звезда. Организаторите обаче бързо установили, че въпросният човек по това време снима филм на друг континент, и измамата веднага била разкрита.

Всъщност дори не е необходимо да сте голям почитател на тениса. Достатъчно е по някакъв начин да сте направили впечатление на организационния комитет и един ден поканата да се озове в пощенската ви кутия.

Тя гласи:

„Председателят и Управителният комитет на Шампионата имат удоволствието да поканят [име] и негов придружител в Кралската ложа на [дата]. Поканата включва обяд в Клубната сграда преди началото на мачовете, следобеден чай и напитки в края на деня.“

Често сред гостите има и хора, които имат лични връзки с ръководството на клуба. Съпрузите и съпругите на членовете на комитета почти винаги присъстват. Всеки гост може да доведе още един човек. Списъкът с всички присъстващи се изпраща всяка сутрин до медиите, като най-отгоре с големи букви пише: „ДА НЕ СЕ ПУБЛИКУВА“.

Най-често придружителят е съпруг или партньор, но не винаги. Дейвид Бекъм например обикновено води майка си.

Overheard at Wimbledon: Royal Special



To find out more about The Princess of Wales’s Three Peaks Challenge and The Royal Marsden Cancer Charity, visit https://t.co/Xfes5VFsXx 🔗 pic.twitter.com/NrSTwocrPE — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026

И не забравяйте обувките...

След случая с Люис Хамилтън говорител на турнира заяви:

„Ако някой не е облечен според изискванията, логично е да се предположи, че няма да бъде допуснат. Не коментираме конкретни гости. Ако някой дойде без сако, вратовръзка или подходящи обувки, има две възможности – или да си тръгне, или да си намери необходимото облекло.“

Алън Чалмърс, който почти 40 години отговаряше за сигурността на VIP гостите на Централния корт, беше още по-директен:

„Уимбълдън не е плаж в Марбея. Това е един от най-големите тенис турнири в света.“

Важно е и да пристигнете навреме. Една година Пипа Мидълтън закъсня и преживя унижението да гледа мачовете от обикновено място вместо от Кралската ложа. Но за онези, които имат късмета да попаднат в това привилегировано пространство, денят остава незабравим.

Просто не трябва да забравят хубавите си обувки.

Материал на Ник Милър за The Athletic

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