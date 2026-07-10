Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова загуби с шампионски тайбрек спора за титлата на двойки в Румъния

Ива Иванова загуби с шампионски тайбрек спора за титлата на двойки в Румъния

  • 10 юли 2026 | 16:41
  • 240
  • 0
Ива Иванова загуби с шампионски тайбрек спора за титлата на двойки в Румъния

Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара.

Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под №4 в схемата, отстъпиха във финала с 6:1, 5:7, 1:10 от представителките на домакините Алесия Бряз и Кристиана Николета Тодони за

19-годишната българка и египтянката спечелиха убедително първия сет, а във втория имаха преднина с пробив при 3:2, но спечели само два от следващите пет гейма. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Иванова и Азиз загубиха с 1:10 точки.

До момента Ива Иванова има една титла на двойки при жените от турнири на ITF World Tennis Tour.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Росица Денчева в битка за четвърта ITF титла на сингъл

Росица Денчева в битка за четвърта ITF титла на сингъл

  • 10 юли 2026 | 15:07
  • 372
  • 0
Русия остава отстранена от международния тенис

Русия остава отстранена от международния тенис

  • 10 юли 2026 | 13:54
  • 540
  • 0
Синер може да дръпне още на върха в ранглистата

Синер може да дръпне още на върха в ранглистата

  • 10 юли 2026 | 13:29
  • 981
  • 0
Костюк си тръгва от Уимбълдън с усмивка: Чувствам се така сякаш съм победила

Костюк си тръгва от Уимбълдън с усмивка: Чувствам се така сякаш съм победила

  • 10 юли 2026 | 12:33
  • 915
  • 1
Българчета с титлите на двойки на "Николай Пръвчев Дема Къп"

Българчета с титлите на двойки на "Николай Пръвчев Дема Къп"

  • 10 юли 2026 | 09:13
  • 563
  • 0
ТК Авеню (Бургас) стана шампион при момчетата на Държавното до12 г.

ТК Авеню (Бургас) стана шампион при момчетата на Държавното до12 г.

  • 10 юли 2026 | 09:10
  • 696
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 5062
  • 9
Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

  • 10 юли 2026 | 16:42
  • 2032
  • 2
Петър Станич подписва с Олимпиакос до часове, човек от Лудогорец отиде в Гърция

Петър Станич подписва с Олимпиакос до часове, човек от Лудогорец отиде в Гърция

  • 10 юли 2026 | 17:03
  • 699
  • 1
Лигата на нациите жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

Лигата на нациите жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 10 юли 2026 | 17:08
  • 315
  • 0
Левски разкара Карл Фабиен

Левски разкара Карл Фабиен

  • 10 юли 2026 | 14:22
  • 15314
  • 41
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 16:02
  • 11482
  • 3