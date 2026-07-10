Ива Иванова загуби с шампионски тайбрек спора за титлата на двойки в Румъния

Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара.

Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под №4 в схемата, отстъпиха във финала с 6:1, 5:7, 1:10 от представителките на домакините Алесия Бряз и Кристиана Николета Тодони за

19-годишната българка и египтянката спечелиха убедително първия сет, а във втория имаха преднина с пробив при 3:2, но спечели само два от следващите пет гейма. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Иванова и Азиз загубиха с 1:10 точки.

До момента Ива Иванова има една титла на двойки при жените от турнири на ITF World Tennis Tour.

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