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  3. Български финал при юношите, Бързакова ще играе за титлата при девойките в София

Български финал при юношите, Бързакова ще играе за титлата при девойките в София

  • 10 юли 2026 | 16:15
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Български финал при юношите, Бързакова ще играе за титлата при девойките в София

Бруно Дженев при юношите и Илина Илиева и Карла Бързакова при девойките се класираха за финалите на сингъл на турнира до 16 години от втора категория на Тенис Европа. Надпреварата "Николай Пръвчев Дема Къп" се провежда при отлични условия и организация на базата на СК „Дема".

Поставеният под №2 в схемата при юношите Бруно Дженев победи на полуфиналите Мартин Валеов с 4:6, 6:1, 6:3. В спор за титлата утре Дженев ще играе срещу водача в схемата Игор Перич (Сърбия), който на полуфиналите се наложи с 6:3, 6:1 над Александър Борисов.

В изцяло българските полуфинали на сингъл при девойките Карла Бързакова победи Рая Маркова с 6:4, 6:1, а Илина Илиева се наложи с 1:6, 6:3, 6:4 над Симона Попова.

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