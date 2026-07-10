Александър Донски отпадна на полуфиналите на "Чалънджър" в Румъния

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд от 160 680 евро.

27-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, отстъпиха пред шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен с 5:7, 2:6 за 74 минути игра.

Двата дуета си размениха по два пробива в началото на първия сет, след което Донски и Бантия поведоха с 5:4, но загубиха следващите три гейма, а с това и сета. Във втората част те изостанаха с 1:3 и до края не успяха да наваксат пасива, приключвайки участието си в надпреварата.

Донски заработи 36 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която заема 96-ото място.

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