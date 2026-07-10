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  3. Водачът в схемата спря Иван Иванов на "Чаланджър"-а в Нотингам

Водачът в схемата спря Иван Иванов на "Чаланджър"-а в Нотингам

  • 10 юли 2026 | 15:40
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Водачът в схемата спря Иван Иванов на "Чаланджър"-а в Нотингам

Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на тревна настилка от сериите „Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд от 56 700 евро.

Националът на България за Купа „Дейвис" загуби с 2:6, 2:6 от водача в схемата и №205 в световната ранглиста Клемон Шидек (Франция) за 79 минути игра.

Иванов загуби пет поредни гейма – от 2:1 до 2:6 – в първия сет. Във втората част българинът изостана с 1:3, намали на 2:3, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Иванов, който започна турнира от квалификациите, постигна четири поредни победи. С успеха си в първия кръг националът стана най-младият българин с победа в основната схема на турнир от сериите „Чалънджър".

С доброто си представяне 17-годишният Иванов си осигури 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 654-ото място.

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