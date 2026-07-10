Международният съюз по биатлон остава непреклонен: Без руски състезатели

Международният съюз по биатлон (МСБ) потвърди, че няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет (МОК). Това съобщиха от централата на организацията.

Решението на МСБ е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руските спортисти и им позволява да се състезават отново. След началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. повечето водещи спортни федерации изключиха руските атлети от своите структури, а някои им разрешиха участие само под неутрален флаг.

„Международният съюз по биатлон взе под внимание решението на МОК относно неговите „препоръки към международните федерации относно участието на руски спортисти в международни състезания“, се казва в изявление на ръководния орган пред „Ройтерс“. В него се добавя, че позицията на съюза остава непроменена и решението на конгреса от 2022 г. продължава да е в сила.

Първоначалните санкции на МСБ бяха наложени веднага след инвазията, като руската и беларуската национални федерации бяха отстранени, а на техните спортисти беше забранено да участват в елитни надпревари.

Във вторник изпълнителният съвет на МОК временно отмени спирането на дейността на Руския олимпийски комитет (РОК), наложено през октомври 2023 г. Причината за тогавашната санкция беше признаването от страна на РОК на регионални олимпийски съвети в окупираните от Русия украински територии.

След Световната атлетика, Международният съюз по биатлон става втората голяма световна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руски спортисти до международни състезания.

Други новиниФронтменът на „Бед Релиджън“ с лекция в Природонаучния музей

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Събитието е част от публичните лекции на Училището по еволюционна биология. Графин ще изнесе лекция на тема „Еволюцията на хибридизацията след видообразуването“, последвана от беседа на тема „Пънк рок, наука и социални промени“.

Грег Графин притежава бакалавърска степен по геология и зоология от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, магистърска степен по геология и докторска степен по зоология от Корнелския университет от 2003 г.

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Бившата футболна звезда Самир Насри е задържан от властите като част от разследване за пране на пари, свързано с наркотрафикант.

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