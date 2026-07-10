Обратът на Аржентина е станал от невероятна ситуация

Аржентина защити реномето си на отбор със световна футболна мощ, която малцина тимова биха могли да придобият. Това стана факт при последната победа на "албиселесте" с 3:2 срещу Египет.



"Гаучосите" изоставаха с 0:2 до 79-ата минута на двубоя и в крайна сметка триумфираха, а това се оказва, че се е случвало едва 16 пъти в историята на футбола, откакто се води статистика по това перо.



Толкова са били успешните отбори от общо 10 138, осъществявали пълен обрат от 0:2 при 11 минути оставащи до края на редовното време на двубоя. Така трикратните световни шампиони направиха нещо, което било до този момент е имало само 0,16% вероятност да се случи.

🚨🚨🚨 ARGENTINA-EGIPTO: LA REMONTADA MÁS IMPROBABLE DE LA HISTORIA MUNDIALISTA



🔹 En un análisis de 51.291 partidos con datos minuto a minuto (ligas europeas 2008-2026, todos los Mundiales, más de 15.700 partidos de selecciones), intentaron dimensionar lo que pasó anoche en… pic.twitter.com/QbS5sMODY7 — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) July 8, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google