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Обратът на Аржентина е станал от невероятна ситуация

  • 10 юли 2026 | 01:45
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Обратът на Аржентина е станал от невероятна ситуация

Аржентина защити реномето си на отбор със световна футболна мощ, която малцина тимова биха могли да придобият. Това стана факт при последната победа на "албиселесте" с 3:2 срещу Египет.

"Гаучосите" изоставаха с 0:2 до 79-ата минута на двубоя и в крайна сметка триумфираха, а това се оказва, че се е случвало едва 16 пъти в историята на футбола, откакто се води статистика по това перо.

Толкова са били успешните отбори от общо 10 138, осъществявали пълен обрат от 0:2 при 11 минути оставащи до края на редовното време на двубоя. Така трикратните световни шампиони направиха нещо, което било до този момент е имало само 0,16% вероятност да се случи.

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