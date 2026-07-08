Шведският Johnny Speeds с рокади в състава си по CS

Шведският отбор на Johnny Speeds обяви сериозни промени в своя Counter-Strike състав, след като изпрати на резервната скамейка Тим "nawwk" Йонасон, Йонас "Lekr0" Олофсон и старши треньора Адам "friberg" Фрайберг.

ROSTER UPDATE ⚡️



Johnny Speeds is entering a rebuild. @nawwkcs, @Lekr0 and @fribergCS step back to the inactive roster while we reshape what's next.



There is only love for the boys - We fought hard and gave it everything, but the results haven't been there.



We will share more… pic.twitter.com/WX02R1dUeM — Johnny Speeds ⚡️ (@JohnnySpeedsCS) July 7, 2026

Решението идва след непостоянен сезон, в който тимът редуваше силни класирания с разочароващи резултати. След последните рокади в активния състав на Johnny Speeds останаха единствено Лудвиг "HEAP" Алонсо и Якоб "jocab" Нерхеден.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google