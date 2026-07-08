Шведският Johnny Speeds с рокади в състава си по CS

Шведският отбор на Johnny Speeds обяви сериозни промени в своя Counter-Strike състав, след като изпрати на резервната скамейка Тим "nawwk" Йонасон, Йонас "Lekr0" Олофсон и старши треньора Адам "friberg" Фрайберг.
Решението идва след непостоянен сезон, в който тимът редуваше силни класирания с разочароващи резултати. След последните рокади в активния състав на Johnny Speeds останаха единствено Лудвиг "HEAP" Алонсо и Якоб "jocab" Нерхеден.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google