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  3. Шведският Johnny Speeds с рокади в състава си по CS

Шведският Johnny Speeds с рокади в състава си по CS

  • 8 юли 2026 | 12:25
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Шведският Johnny Speeds с рокади в състава си по CS

Шведският отбор на Johnny Speeds обяви сериозни промени в своя Counter-Strike състав, след като изпрати на резервната скамейка Тим "nawwk" Йонасон, Йонас "Lekr0" Олофсон и старши треньора Адам "friberg" Фрайберг.

Решението идва след непостоянен сезон, в който тимът редуваше силни класирания с разочароващи резултати. След последните рокади в активния състав на Johnny Speeds останаха единствено Лудвиг "HEAP" Алонсо и Якоб "jocab" Нерхеден.

Снимка: HLTV

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