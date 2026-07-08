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  3. Европейци шокираха Faker и легендите от T1 в двубой от MSI

Европейци шокираха Faker и легендите от T1 в двубой от MSI

  • 8 юли 2026 | 13:04
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Европейци шокираха Faker и легендите от T1 в двубой от MSI

Най-успешният европейски отбор в League of Legends - G2 Esports, показа още веднъж своята несравнима класа. "Самураите" елиминираха световните хегемони от T1 в рунд № 2 от потока на загубилите във втория по сила турнир по LoL за годината - MSI 2026.

Двубоят бе изключително драматичен, а в герой за европейците се превърна топ лейнърът Серген "BrokenBlade" Челик, който грабна и приза за MVP срещу Faker и компания. Следващото предизвикателство за G2 е мексиканският отбор LYON.

Снимка: LoL Esports

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