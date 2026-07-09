Милушев срещу Симеонов и Иванов срещу Владимиров са полуфиналите на "Левски Къп"

Пламен Милушев срещу Дейвид Симеонов и Михаил Иванов срещу Ерик Владимиров са полуфиналните двойки на Държавния турнир по тенис за мъже „Левски Къп". Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина в София, с награден фонд от 1 300 евро, като в нея участват 65 тенисисти.

Поставеният под №1 в схемата Пламен Милушев победи на четвъртфиналите с 6:0, 6:2 квалификанта Богомил Иринчев. Съперник на Милушев в спор за място на финала ще бъде другият квалификант Дейвид Симеонов, който се наложи с 6:0, 6:3 над Тед Бачев.

Поставеният под №2 Михаил Иванов победи 17-годишния Кристиян Стефанов с 6:4, 6:4. В последния четвъртфинал седмият поставен Ерик Владимиров се наложи с 6:4, 6:7(2), 6:4 над №3 в схемата Васил Димитров.

Полуфиналите ще се играят утре от 9:00 часа.

През следващата седмица на кортовете на ТК „Левски" ще се проведе Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България".

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