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Ива Иванова ще спори за титлата на двойки в Румъния

  • 9 юли 2026 | 16:21
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Ива Иванова ще спори за титлата на двойки в Румъния

Ива Иванова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара.

Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под номер 4 в схемата, победиха на полуфиналите румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску с 6:4, 6:4 за 90 минути игра.

19-годишната българка и египтянката пропиляха аванс от пробив в началото на мача, но реализираха нов брейк в петия гейм, след който запазиха преднината си до края на първия сет за 6:4. Иванова и Азиз пропиляха на два пъти аванс от пробив и във втората част, но при 5:4 спечелиха подаването на румънките, след което затвориха мача на собствен сервис.

В спор за титлата утре Иванова и Азиз ще играят срещу победителките от двубоя между италианките Беатриче Ричи и Федерика Сако и представителките на домакините Алесия Бреаз и Кристиана Николета Тодони.

До момента Ива Иванова има една титла на двойки при жените от турнири на ITF World Tennis Tour.

По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл. 19-годишната българка победи партньорката си на двойки Екатерина Казионова (Русия) с 6:4, 6:4, а за място на финала ще играе срещу друга рускиня -Мария Головина.

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