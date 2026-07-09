Григор Димитров ще играе в Лос Кабос

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще се завърне на турнира от категория АТР 250 в Лос Кабос, след като организаторите му предоставиха „уайлд кард“. Участието на първата ни ракета съвпада с юбилейното десето издание на надпреварата, което придава допълнителна тежест на събитието.

Това ще бъде второ реално участие за Димитров в мексиканския курорт. Първото беше през 2019 г., когато той записа победа над Стив Джонсън в драматичен трисетов мач (7-6, 4-6, 7-6), преди да бъде спрян на осминафиналите от аржентинеца Гуидо Пея с 4-6, 2-6.

Интересен момент от историята на турнира е неговото виртуално издание през 2020 г. поради пандемията от Ковид-19. Тогава победителите се определяха чрез онлайн гласуване, а Григор Димитров спечели най-много гласове от феновете и символично триумфира с титлата в импровизираната надпревара.

Тазгодишното издание на турнира ще се състои между 25 юли и 1 август.

„2026 г. е изключително специална за нас. Отбелязваме десет години, изпълнени с усилена работа, незабравими истории и качествен тенис. Гордеем се с развитието на турнира и затова продължаваме да инвестираме в още по-високо ниво на организация и конкуренция“, коментира директорът на събитието Хосе Антонио Фернандес.

Освен тенис от висок клас, организаторите са подготвили и богата съпътстваща програма. През цялата седмица феновете ще могат да се насладят на концерти, развлекателни събития и специално шоу за закриването на юбилейното издание. Инфраструктурата също е подобрена, като за първи път комплексът ще разполага с шест корта вместо досегашните пет.

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Снимки: Imago