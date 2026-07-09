Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Контузия спря Лидия Енчева на силния турнир в Ашафенбург

Контузия спря Лидия Енчева на силния турнир в Ашафенбург

  • 9 юли 2026 | 15:48
  • 242
  • 0
Контузия спря Лидия Енчева на силния турнир в Ашафенбург

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W100 в Ашафенбург (Германия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

За съжаление контузия не позволи на 19-годишната Енчева да продължи участието си в мача срещу шестата поставена Юлия Авдеева (Русия), като българката се отказа при резултат 4:5 в първия сет.

Преди този мач Енчева постигна две победи в квалификациите и една в основната схема, които затвърдиха доброто ѝ представяне през последните месеци. Преди 20 дни българката достигна до полуфиналите на международния турнир за жени от категория W50 в Хасково, а в момента заема 430-ото място в световната ранглиста.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Милушев срещу Симеонов и Иванов срещу Владимиров са полуфиналите на "Левски Къп"

Милушев срещу Симеонов и Иванов срещу Владимиров са полуфиналите на "Левски Къп"

  • 9 юли 2026 | 15:27
  • 227
  • 0
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 14:34
  • 11412
  • 0
Уимбълдън изненада с програмата за полуфиналите при мъжете

Уимбълдън изненада с програмата за полуфиналите при мъжете

  • 9 юли 2026 | 14:17
  • 776
  • 0
Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите в Рода де Бара

Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите в Рода де Бара

  • 9 юли 2026 | 14:06
  • 420
  • 0
Росица Денчева е на полуфинал в Румъния

Росица Денчева е на полуфинал в Румъния

  • 9 юли 2026 | 13:45
  • 502
  • 0
За Новак подобни изказвания са "гориво"! Тенис легенда реши да мотивира Джокович както никога досега

За Новак подобни изказвания са "гориво"! Тенис легенда реши да мотивира Джокович както никога досега

  • 9 юли 2026 | 11:40
  • 2987
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 27018
  • 148
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 9053
  • 30
ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

  • 9 юли 2026 | 14:53
  • 5329
  • 32
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 14:34
  • 11412
  • 0
Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

  • 9 юли 2026 | 11:06
  • 17084
  • 94
Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

  • 9 юли 2026 | 14:28
  • 7093
  • 4