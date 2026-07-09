Контузия спря Лидия Енчева на силния турнир в Ашафенбург

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W100 в Ашафенбург (Германия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

За съжаление контузия не позволи на 19-годишната Енчева да продължи участието си в мача срещу шестата поставена Юлия Авдеева (Русия), като българката се отказа при резултат 4:5 в първия сет.

Преди този мач Енчева постигна две победи в квалификациите и една в основната схема, които затвърдиха доброто ѝ представяне през последните месеци. Преди 20 дни българката достигна до полуфиналите на международния турнир за жени от категория W50 в Хасково, а в момента заема 430-ото място в световната ранглиста.

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