Кои са най-впечатляващите постижения на тенисисти с "уайлд кард" в турнирите от Големия шлем?

Артър Фери продължи своя мечтан поход на Уимбълдън в сряда, след като победи десетия в световната ранглиста Флавио Коболи, за да се класира за полуфиналите. С този успех той добави името си към списъка с играчи, получили „уайлд кард“, които са оставили своя отпечатък на сцената на Големия шлем.

Горан Иванишевич държи рекорда за най-добро представяне на тенисист с „уайлд кард“ в турнир от Шлема, след като триумфира на Уимбълдън през 2001 г. Със своята победа на четвъртфиналите световният номер 114 Фери стана едва четвъртият играч, достигнал до полуфинал на сингъл при мъжете в турнир от Големия шлем като „уайлд кард“.

Кой е най-добрият резултат на „уайлд кард“ на Уимбълдън?

Паметният триумф на Иванишевич през 2001 г. оглавява и тази класация. До тазгодишното представяне на Фери нито един друг играч с „уайлд кард“ не беше достигал до полуфиналите на турнира.

Кой е най-ниско ранкираният играч, достигал полуфинал на сингъл при мъжете на Уимбълдън?

Най-ниско класираният тенисист, достигал до полуфиналите на сингъл при мъжете на Уимбълдън (от 1985 г., откогато има пълни данни за ранглистата), е Владимир Волчков. Той е бил номер 237 в света, когато достига до финалната четворка през 2000 г. Иванишевич, който е бил под номер 125 при спечелването на титлата през 2001 г., е втори в този списък, а заемащият 114-о място Фери е трети.

Колко играчи извън топ 100 са достигали полуфинал в Големия шлем?

Фери е едва деветият тенисист, класиран извън топ 100 на ранглистата на АТР, който достига до полуфинал на сингъл при мъжете (от 1985 г. насам). Подобно постижение липсваше в продължение на почти 20 години – между триумфа на номер 125 Иванишевич на Уимбълдън през 2001 г. и достигането на номер 114 Аслан Карацев до полуфиналите на Откритото първенство на Австралия през 2021 г. Сега обаче това се случва в два поредни турнира от Шлема, след като номер 104 Матео Арналди игра полуфинал на Ролан Гарос миналия месец, а сега Фери се класира сред последните четирима на Уимбълдън.

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