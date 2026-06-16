Готова е програмата на новакът ФК Девня 2005

Едноименният футболен тим на град Девня се завърна в аматьорския елит. На 11 юли, отборът ще започне подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му, ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди старта на първенството, ФК Девня излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: ФК Девня – Добруджа II (Добрич)

25 юли: ФК Девня – Фратрия II (Варна)

1 август: ФК Девня – Бенковски (Исперих)

8 август: ФК Девня – Устрем (Дончево)

15 август, купа АФЛ: ФК Девня – жребий ще определи съперника

Снимка: fcdevnya.com

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