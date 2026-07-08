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Отава Сенатърс удължи договора на ветерана Клод Жиру

  • 8 юли 2026 | 11:12
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Отава Сенатърс удължи договора на ветерана Клод Жиру

Хокейният Отава Сенатърс удължи договора на ветерана Клод Жиру за една година, съобщава агенция „Ройтерс“.

38-годишният нападател, който стана свободен агент след края на кампанията в Националната хокейна лига (НХЛ), е подписал контракт на стойност 2 милиона долара.

Това ще бъде пети сезон за канадеца в Отава, след като през последния шампионат игра във всички 82 мача от редовния сезон, отбелязвайки 14 гола и 35 асистенции.

„Избрах да се върна, защото искам да бъда тук. Вълнувам се, че оставам част от Отава Сенатърс. Докато бях около тези момчета в продължение на четири години, ние си станахме много близки. Този отбор се усеща като семейство. Просто обичам тези играчи“, заяви Клод Жиру.

При поражение срещу един от големите съперници на Отава – Торонто Мейпъл Лийфс, през декември 2025 година, Жиру се превърна в 76-ия играч в НХЛ с поне 1300 мача от редовния сезон. Като част от състава на Сенатърс той има общо 85 попадения и 157 асистенции.

Канадецът прекара първите си 15 сезона в лигата с екипа на Филаделфия Флайърс и впоследствие прекара един сезон с Флорида Пантърс, преди да се присъедини към Сенатърс. В 1345 участия през кариерата си той има общо 1165 точки (379 гола и 786 асистенции).

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