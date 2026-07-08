Трикратен шампион на НБА подсили Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс привлече още един опитен играч в състава си в лицето на центъра Кевон Лууни с договор за една година. Агентът на 30-годишния баскетболист заяви пред ESPN, че контрактът се очаква да донесе 3,9 милиона долара на неговия клиент.

Лууни ще бъде допълнителен вариант на позицията център, на която ще играе и привлеченият наскоро Уокър Кеслър, който пристига от Юта Джаз, за да замени напусналия Диандре Ейтън.

Кевон Лууни прекара миналия сезон в Ню Орлиънс Пеликанс, след като игра за Голдън Стейт Уориърс в първите си 10 години в НБА. Той спечели три титли с калифорнийци и изгради репутация като силен играч в подкошието. В 21 мача с Пеликанс той записа средни показатели от 2,8 точки, 5,6 борби и 1,6 асистенции в под 15 минути на двубой.

Освен Лууни и Кеслър, "Езерняците" привлякоха в редиците си Сандро Мамукелашвили, Куентин Граймс и Колин Секстън в летния трансферен прозорец, който отвори в началото на месеца.

Лейкърс също така продължават опитите си да подпишат с бившия съотборник на Кевон Лууни в Голдън Стейт - крилото Джонатан Куминга, за когото наскоро стана ясно, че ще напусне настоящия си отбор Атланта Хоукс.

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Снимки: Gettyimages