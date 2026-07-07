Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Страхотна новина за България за Зимните олимпийски игри през 2030 година

Страхотна новина за България за Зимните олимпийски игри през 2030 година

  • 7 юли 2026 | 17:33
  • 1695
  • 0
Страхотна новина за България за Зимните олимпийски игри през 2030 година

На своето днешно заседение Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет (МОК) определи кои ще са дисциплините, които ще попадната в програмата на Зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година.

Една от застрашените от изпадане дисциплини беше паралелният гигантски слалом в сноуборда, в който по-рано тази година Тервел Замфиров спечели бронзов медал по време на Игрите в Милано – Кортина. Повишеният интерес към тази дисциплина е убедил МОК да я остави в програмата на Зимните олимпийски игри и за 2030 година.

В същото време северната комбинация не успя да се спаси и отпада от олимпийската програма. По данни на МОК северната комбинация е предизвикала най-нисък интерес по време на последните четири Зимни олимпийски игри в Сочи 2014, Пьончан 2018, Пекин 2022 и Милано – Кортина 2026.

От МОК също така потвърдиха и кои ще са новите дисциплини, които ще бъдат добавени към програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година. Промените засягат общо четири спорта, а след тях програмата ще включва 56 женски, 55 мъжки и 15 смесени дисциплини в общо осем спорта.

На Олимпийските игри във Френските Алпи ще участват общо 3046 спортисти. Квотите ще бъдат разделени почти по равно между жените и мъжете, като на Игрите ще участват 1525 жени и 1521 мъже.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Овечкин не е сигурен дали ще играе в НХЛ и след следващия сезон

Овечкин не е сигурен дали ще играе в НХЛ и след следващия сезон

  • 7 юли 2026 | 06:41
  • 1622
  • 2
Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа на "Тракия"

Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа на "Тракия"

  • 6 юли 2026 | 20:55
  • 22963
  • 7
Егор Чинахов остава в Питсбърг Пенгуинс с договор за над 18 милиона долара

Егор Чинахов остава в Питсбърг Пенгуинс с договор за над 18 милиона долара

  • 6 юли 2026 | 17:03
  • 536
  • 0
Павел Минтюков подписа нов петгодишен договор с Анахайм Дъкс

Павел Минтюков подписа нов петгодишен договор с Анахайм Дъкс

  • 6 юли 2026 | 14:59
  • 429
  • 0
Филаделфия Флайърс може да направи швед най-скъпоплатения играч в НХЛ

Филаделфия Флайърс може да направи швед най-скъпоплатения играч в НХЛ

  • 4 юли 2026 | 02:41
  • 1056
  • 0
Легендата продължава! Още един сезон за 40-годишния Овечкин в НХЛ

Легендата продължава! Още един сезон за 40-годишния Овечкин в НХЛ

  • 2 юли 2026 | 20:18
  • 6753
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Аржентина и Египет, Меси с нов партньор в атака

Съставите на Аржентина и Египет, Меси с нов партньор в атака

  • 7 юли 2026 | 17:38
  • 1896
  • 2
ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

  • 7 юли 2026 | 17:47
  • 2849
  • 0
Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 35061
  • 194
Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

  • 7 юли 2026 | 17:01
  • 6233
  • 3
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Синер с нова победа

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Синер с нова победа

  • 7 юли 2026 | 16:20
  • 8464
  • 1
Меси е кошмар за африканските отбори – цифрите говорят

Меси е кошмар за африканските отбори – цифрите говорят

  • 7 юли 2026 | 15:59
  • 2862
  • 18