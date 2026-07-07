Страхотна новина за България за Зимните олимпийски игри през 2030 година

На своето днешно заседение Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет (МОК) определи кои ще са дисциплините, които ще попадната в програмата на Зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година.

Една от застрашените от изпадане дисциплини беше паралелният гигантски слалом в сноуборда, в който по-рано тази година Тервел Замфиров спечели бронзов медал по време на Игрите в Милано – Кортина. Повишеният интерес към тази дисциплина е убедил МОК да я остави в програмата на Зимните олимпийски игри и за 2030 година.

В същото време северната комбинация не успя да се спаси и отпада от олимпийската програма. По данни на МОК северната комбинация е предизвикала най-нисък интерес по време на последните четири Зимни олимпийски игри в Сочи 2014, Пьончан 2018, Пекин 2022 и Милано – Кортина 2026.

От МОК също така потвърдиха и кои ще са новите дисциплини, които ще бъдат добавени към програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година. Промените засягат общо четири спорта, а след тях програмата ще включва 56 женски, 55 мъжки и 15 смесени дисциплини в общо осем спорта.

На Олимпийските игри във Френските Алпи ще участват общо 3046 спортисти. Квотите ще бъдат разделени почти по равно между жените и мъжете, като на Игрите ще участват 1525 жени и 1521 мъже.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google