Дончич избра Йокич пред редица легенди

Суперзвездата на Далас Маверикс Лука Дончич участва в блиц анкета, в която трябваше да избере свой съотборник за мач "двама на двама".

В предложените от водещия двойки Дончич седем пъти даде предпочитание на звездния център на Денвър Нъгетс Никола Йокич. Словенецът избра сърбина дори пред доскорошния си съотборник в ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс, както и пред още няколко легендарни да НБА имена.

Впоследствие обаче Йокич отстъпи мястото си на легендата Лари Бърд, който на свой ред беше заменен от Майкъл Джордан.

Luka playing player vs player game 😁



IG/klemenkopina pic.twitter.com/j5eUm6snjh — Luka Updates (@LukaUpdates) July 6, 2026

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Снимки: Gettyimages