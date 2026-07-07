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  3. Дончич избра Йокич пред редица легенди

Дончич избра Йокич пред редица легенди

  • 7 юли 2026 | 15:52
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Дончич избра Йокич пред редица легенди

Суперзвездата на Далас Маверикс Лука Дончич участва в блиц анкета, в която трябваше да избере свой съотборник за мач "двама на двама".

В предложените от водещия двойки Дончич седем пъти даде предпочитание на звездния център на Денвър Нъгетс Никола Йокич. Словенецът избра сърбина дори пред доскорошния си съотборник в ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс, както и пред още няколко легендарни да НБА имена.

Впоследствие обаче Йокич отстъпи мястото си на легендата Лари Бърд, който на свой ред беше заменен от Майкъл Джордан.

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Снимки: Gettyimages

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