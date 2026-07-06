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  3. Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа на "Тракия"

Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа на "Тракия"

  • 6 юли 2026 | 20:55
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Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа на "Тракия"

Олимпийската шампионка от Нагано Екатерина Дафовска оцеля по чудо след катастрофа, а колата й се е обърнала по магистрала „Тракия“.

Тя е пътувала от Бургас към София, автомобилът й се завъртял обратно на движението.

Пред bTV Sport президентът на федерацията по биатлон Атанас Фурнаджиев каза, че Дафовска е в стабилно състояние, с леко одраскан нос.

Катастрофата е станала на километър 280, около Ямбол, в посока София, по-рано днес. Колата ѝ се е завъртяла обратно на движението.

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