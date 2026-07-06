Манчестър Сити отбеляза 10 години от създаването на своя eSports отбор

Манчестър Сити отпразнува десет години от създаването на своя esports отбор. От клуба припомниха, че за изминалото десетилетие са се състезавали в EA SPORTS FC, Fortnite и Rocket League, а общо 20 професионални играчи са представяли "гражданите" на международната сцена.
Сред най-големите успехи на организацията са четирите титли в ePremier League, с които Манчестър Сити е най-успешният клуб в историята на надпреварата.
През 2026 година тимът стана и първият, спечелил трофея в три поредни сезона. Успехите продължиха и във Fortnite, където Джошуа "Cold" Бътлър донесе първата голяма титла на клуба с победата си във FNCS Мейджър № 1 през 2024 година..