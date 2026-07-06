XSE се извини за хаоса на Pro League в Гуанджоу и обеща промени

Организаторите на XSE Pro League в Гуанджоу публикуваха официално изявление след многобройните проблеми, съпътствали груповата фаза на турнира с награден фонд от 1 милион долара. Т

XPL Guangzhou 2026 Statement pic.twitter.com/OvGgRj7Tqm — XinSaiEsports (@XinSaiEsports) July 6, 2026

е признаха, че не са били достатъчно подготвени за техническите затруднения, довели до сериозни забавяния в първите два дни на състезанието.

От XSE потвърдиха, че вторият ден е бил засегнат от прекъсване на електрозахранването, а също така коментираха сигналите за злонамерен софтуер на част от турнирните компютри и хакването на Steam акаунта на Кирил "Magnojez" Роднов.

Организаторите съобщиха, че са освободили главния администратор, преинсталирали са засегнатите системи и са подменили част от компютрите в тренировъчните помещения преди началото на плейофите.

Снимка: Xin Sai Esports

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