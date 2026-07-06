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  3. Егор Чинахов остава в Питсбърг Пенгуинс с договор за над 18 милиона долара

Егор Чинахов остава в Питсбърг Пенгуинс с договор за над 18 милиона долара

  • 6 юли 2026 | 17:03
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Егор Чинахов остава в Питсбърг Пенгуинс с договор за над 18 милиона долара

Нападателят Егор Чинахов подписа нов тригодишен договор с отбора на Питсбърг Пенгуинс.

От клуба от Националната хокейна лига посочиха, че контрактът е на обща стойност 18,75 милиона долара.

Руснакът, който е на 25 години, бе ограничен свободен агент. През миналия сезон той записа рекордни показатели в кариерата си от голове (21) и асистенции (21) в общо 72 мача. Осемнадесет от попаденията и същият брой асистенции дойдоха с екипа на Питсбърг, след като той премина в тима от щата Пенсилвания на 29 декември миналата година в сделка с Кълъмбъс Блу Джакетс.

Ръководството на Питсбърг съобщи още, че договорът на вратаря Артурс Силовс също е удължен, но само с още една година. Сделката е за 2,8 милиона долара.

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