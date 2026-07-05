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  3. Мартин Петков: Нашата цел е да се представим по-добре от миналата година

Мартин Петков: Нашата цел е да се представим по-добре от миналата година

  • 5 юли 2026 | 16:54
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Нападателят на Ботев Враца Мартин Петков коментира пред „Мач Телеграф“ подготовката на клуба. Той сподели какви цели има през предстоящия сезон и разкри, че е в отлични отношения с треньора на тима Тодор Симов, с когото се познават още от съвместния им престой в Левски.

– Марти, как си? Как върви подготовката?
– Добре съм! Мисля, че всичко е наред и се подготвяме добре. Изиграхме вече няколко контролни мачове и се представихме силно. Като цяло на всички е ясно, че в тях резултатите не са важни, а по-скоро се гледа в какво състояние е отборът.

– Доколко беше важно да се запази ядрото на отбора?
– Хубаво е, че това се случи. Това е сред ключовите неща, когато искаш да продължиш да израстваш. Ние искаме да надградим. Като цяло за всеки един отбор, който се е представил на добро ниво, е ключово да залази своето ядро. Радвам се, че Ботев Враца успя. През миналия сезон направихме доста силно представяне. Съхрани се отборът и ще опитаме да подобрим резултатите и класирането. Подготовката добре преминава. Бяхме в Етрополе на лагер. Условията са добри. Терените са в добро състояние. Така е и във Враца, а това е важно, за да можем да се подготвим по възможно най-добър начин.

– Как приемате новите попълнения?
– Добре. Винаги новите играчи ги приемаме добре. В отбора има отличен колектив и в съблекалнята сме събрани добри момчета. Разбираме се отлично и гледаме да си помагаме. Има настроение.

Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола
Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола

– Какви са целите през предстоящия сезон?
– Миналия сезон успяхме да стигнем до рекордно за клуба място. Сега искаме да подобрим това постижение. Гоним възможно по-високо класиране и ще е хубаво, ако успеем това да го постигнем. През миналата година малко не ни достигна да сме в по-горната част на класирането, но сега искаме точно това. Не са ни поставени конкретни цели, които да гоним, защото при нас е важно да вдигаме нивото си с всеки изминал мач. Цели могат да имат отбори като Левски, ЦСКА и Лудогорец, а нашата цел е да се представим по-добре от миналата година и да подобрим класирането си. Гледаме мач за мач.

– Ти как се чувстваш? Готов ли си вече за новите официални мачове?
– Чувствам се доста добре. Влагам се на максимум в подготовката. Гледам дори да се надскоча, за да съм още по-добър през сезона. Искам да съм в максимално добра форма и да помогна на отбора. Най-важно е всички да сме здрави до края на тази подготовка. Това, което лично аз искам, е да вдигна още повече нивото си и да се представя още по-силно от предишния сезон. През миналата година вкарах седем попадения в 33 мача и дадох 3 асистенции. Сега си пожелавам головете да са двуцифрен брой, както и асистенциите.

– До този момент от подготовката на физическите упражнения ли наблягахте?
– Честно казано и на физическата, и на тактическата подготовка наблягаме. Като цяло ние се познаваме добре с другите съотборници, играем от една година заедно. Новите момчета също влизат в час и бързо започват да свикват с изискванията на треньора. Наблягахме и на физическата част, защото все пак сме все още в средата на подготовката. В началото всички се опитват да натоварят футболистите максимално много. Всички се стремят към това да се натрупа сериозен обем от работа. В края на подготовката се обръща внимание по-сериозно и на тактическата дисциплина. Вярвам, че за първата ни среща с Черно море ще сме на 100% готови. Треньорите имат изисквания към всеки един от нас. Както на тренировките, така и в контролните мачове. Това е напълно нормално и много важно.

– Как се разбирате с треньора Тодор Симов?
– Много добре. Той е изключителен специалист и човек. Имаме доверие един към друг. Аз съм много благодарен за това, че той ми дава толкова шансове за изява и винаги се стремя към това да оправдая доверието. Опитвам се да оставя сърцето си на терена. Неговото отношение към всеки един футболист е прекрасно. Такова е и към мен. Чувствам се отлично под негово ръководство, както и на неговите помощници. Те много ни помагат. Гледам да работя и индивидуално с тях. Дават ми съвети, за да мога да израствам.

– Със Симов се познавате още от „Георги Аспарухов“…
– Да, точно така. Той отлично познава моите възможности. Още когато бях юноша в Левски, ми помагаше много. Даваше ми още оттогава съвети и винаги се е държал много добре с мен.

– Имаше ли интерес към теб от други отбори?
– От България не е имало интерес от други клубове, а и аз нямам желанието да преминавам в друг български отбор към момента. Чувствам се наистина добре във Враца. От чужбина имаше интерес, но нищо по-конкретно. Не съм получил оферта, която аз или Ботев Bp да я е отклонил. Бяха по-скоро запитвания, но аз съм концентриран изцяло върху подготовката и предстоящото първенство с Ботев Bp.

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