Филаделфия Флайърс може да направи швед най-скъпоплатения играч в НХЛ

Клубът от НХЛ Филаделфия Флайърс е направил оферта за привличането на шведския нападател Лео Карлсон от Анахайм, като му е предложена на самия играч рекордна годишна заплата, съобщи пресслужбата на кандидат-купувача.

Филаделфия Флайърс предлагат на 21-годишния швед, който е със статут „ограничен свободен агент“, петгодишен договор със заплата от 18 милиона долара на сезон.

Анахайм може да задържи хокеиста, ако в продължение на една седмица му направи същата оферта като продължителност и финансова стойност.

Ако Карлсон премине във Флайърс и сделката стане факт, то НХЛ ще има нов рекордьор по заплата. В момента най-скъпоплатеният състезател е центърът на Минесота Кирил Капризов, който прибира по 17 милиона долара на сезон.

Карлсон пристига в НХЛ през сезон 2023/24 от Йоребро в родината си, като в Северна Америка има статистика от 201 мача, 61 мача и 80 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google