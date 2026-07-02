Доктора напусна Севлиево

Ръководството на ФК Севлиево уведомява футболната общественост и привържениците на тима, че след четири години пътищата на клуба и изпълнителния директор Ивелин Драшков се разделят по взаимно съгласие. Доктора, както всички приятели и близки го наричат, дойде на стадион "Раковски" през юни 2022 г.‌Заедно посрещнахме вековния юбилей на организирания севлиевски футбол, както и дългоочакваното завръщане на "сините" във Втора лига след 12-годишна пауза. При професионалистите ФК Севлиево показа волята, борбеността и духа, присъщи за Града край Росица. Една точка не достигна за оставането, а емоциите през сезон 2025/26 ще се помнят дълго. ‌

Всяка раздяла носи равносметки и лека носталгия. Успех в новите предизвикателства и до нови срещи, Док! "След четири години съвместна работа се оттеглям като изпълнителен директор на ФК Севлиево. Нека този акт се разбира като поемане на лична отговорност, така както считам, че е редно да бъде.‌ Благодаря на всички, които бяха част от този път! Пожелавам на клуба успехи и скорошно завръщане там, където показа, че заслужава да бъде."‌

С уважение,Ивелин Драшков

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