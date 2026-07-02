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Едмънтън се подсили с нов страж, Детройт реализира два нови трансфера

  • 2 юли 2026 | 13:07
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Едмънтън се подсили с нов страж, Детройт реализира два нови трансфера

Едмънтън Ойлърс се подсили с нов страж, след като подписа с 36-годишния Фредерик Андерсен за един сезон срещу 2,8 милиона долара. Ветеранът Андерсен помогна на Каролина Хърикейнс да стигне до купа „Стенли“ в края на последната кампания, след като записа 13 победи в 15 мача в плейофите, въпреки че пропусна повече от половината от финалната серия срещу Вегас Голдън Найтс, след като получи контузия на коляното по време на третия от шестте двубоя за трофея.

Канадците също така взеха бранителя Райън Шей от Питсбърг за пет години с възнаграждение от 20 милиона долара.

Вашингтон Кепитълс, който все още очаква решението на капитана си и водещ реализатор в историята на НХЛ Алекс Овечкин дали ще се завърне в състава за 22-ия си сезон в тима, привлече защитника Венсан Дешарне от Сан Хосе с контракт за 16.8 милиона долара за следващите четири години.

Детройт Ред Уингс също реализира два нови трансфера, след като привлече Виктор Арвидсон и Даниил Тарасов. Лявото крило Арвидсон парафира за две години срещу 10 милиона долара, докато вратарят Тарасов идва от Флорида с контракт за един сезон за 2 милиона долара.

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