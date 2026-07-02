Торонто привлече Сергей Бобровски като свободен агент

Торонто Мейпъл Лийфс привлече вратаря Сергей Бобровски от Флорида Пантърс като свободен агент. Руският страж, който през септември ще навърши 38 години, подписа с канадците за три сезона срещу 21 милиона долара.

Бобровски е двукратен шампион с Флорида през 2024 и 2025 година и двукратен носител на „Везина Трофи“ за най-добър вратар в лигата през 2013 и 2017 година.

Торонто също така парафира със свободните агенти Джейкъб Труба от Анахайм и Мейсън Марчмънт от Кълъмбъс. Защитникът Труба ще заработи 33 милиона долара за четири сезона, а нападателят Марчмънт ще вземе 33.75 милиона долара за пет сезона.

Тампа Бей Лайтнинг взе 36-годишния бранител Джон Карлсън, който за последно игра в Анахайм Майти Дъгс, но през лятото стана свободен агент. Американецът, носител на купа "Стенли" с Вашингтон през 2018 година, подписа за два сезона срещу 17 милиона долара.

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