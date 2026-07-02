Боуен Байръм стана най-скъпоплатеният защитник в НХЛ

Боуен Байръм стана най-скъпоплатеният защитник в Националната хокейна лига (НХЛ), след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блекхоукс на обща стойност 75 милиона долара, съобщава АП.

Така 25-годишният Байръм ще получава по 12,5 милиона долара на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по 11,5 милиона долара годишно, като бранител с най-високо възнаграждение в лигата.

Дясното крило Иван Демидов преподписа за осем години с Монреал Канейдиънс и ще получи 73 милиона долара за срока на контракта, който влиза в сила от началото на сезон 2027/2028.

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