Капитанът на Ню Джърси Девилс продължи договора си

Капитанът на Ню Джърси Девилс Нико Хишиър продължи с пет години договора си на стойност 58,5 милиона долара, съобщиха от клуба от НХЛ.
27-годишният нападател ще получи по 14,5 милиона долара през сезоните 2027-2028 и 2028-2029, 12,1 милиона долара през сезон 2029-30 и по 8,7 милиона долара през всеки от последните два сезона от сделката.
Хишиър навлиза в последния сезон от седемгодишния си настоящ контракт на стойност 50,75 милиона долара.
Швейцарският национал записа 66 точки (28 гола, 38 асистенции) и игра във всичките 82 мача през изминалия сезон.
„Когато поех тази работа, знаех, че Нико е един от основните играчи, които определено искам като част от нашето бъдеще. Начинът, по който играе, лидерските му качества и безкористността са неща, които ценим в този отбор. Всички очакваме с нетърпение той да води тима на леда и извън него в продължение на години“, каза генералният мениджър на Девилс Съни Мехта.
Хишиър има общо 488 точки (199 гола, 289 асистенции) в 609 мача за "дяволите“.