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Капитанът на Ню Джърси Девилс продължи договора си

  • 2 юли 2026 | 01:27
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Капитанът на Ню Джърси Девилс продължи договора си

Капитанът на Ню Джърси Девилс Нико Хишиър продължи с пет години договора си на стойност 58,5 милиона долара, съобщиха от клуба от НХЛ.

27-годишният нападател ще получи по 14,5 милиона долара през сезоните 2027-2028 и 2028-2029, 12,1 милиона долара през сезон 2029-30 и по 8,7 милиона долара през всеки от последните два сезона от сделката.

Хишиър навлиза в последния сезон от седемгодишния си настоящ контракт на стойност 50,75 милиона долара.

Швейцарският национал записа 66 точки (28 гола, 38 асистенции) и игра във всичките 82 мача през изминалия сезон.

„Когато поех тази работа, знаех, че Нико е един от основните играчи, които определено искам като част от нашето бъдеще. Начинът, по който играе, лидерските му качества и безкористността са неща, които ценим в този отбор. Всички очакваме с нетърпение той да води тима на леда и извън него в продължение на години“, каза генералният мениджър на Девилс Съни Мехта. 

Хишиър има общо 488 точки (199 гола, 289 асистенции) в 609 мача за "дяволите“. 

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