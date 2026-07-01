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  3. Владимир Кличко: Чакам с нетърпение да се върна в София за Европейското първенство

Владимир Кличко: Чакам с нетърпение да се върна в София за Европейското първенство

  • 1 юли 2026 | 17:35
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Владимир Кличко: Чакам с нетърпение да се върна в София за Европейското първенство

Владимир Кличко потвърди намерението си да се завърне в България след два месеца. Легендарният боксьор отпътува днес от София, след като беше специален гост на президента на БФ Бокс Красимир Инински.

Олимпийският и двукратен световен шампион в тежка категория промотира домакинството на България на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“.

„Благодаря за огромното уважение, което ми оказахте. За мен ще е удоволствие да се върна през септември, за да изгледаме заедно срещите от Европейското първенство. Чакам с нетърпение да се видим отново и да станем съпричастни на страхотни битки в София“, каза Кличко.

„Още веднъж благодаря на Владимир, че подкрепи нашето домакинство. Всички видяхме каква фигура е той, не само за бокса, но и за спорта изобщо. Радвам се, че имаше възможност да се види с много деца по време на своя престой, за да ги мотивира и запали още повече към магията на бокса. Чакаме го отново при нас, но предстои да зарадваме боксовата общност с още изненади“, заяви Инински.

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