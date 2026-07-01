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  3. Американци купиха новак в Серия А

Американци купиха новак в Серия А

  • 1 юли 2026 | 17:33
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Американци купиха новак в Серия А

Италианският футболен Фрозиноне, който се завърна в Серия А, беше купен от американския инвестиционен фонд Clara Vista, съобщи в сряда досегашният собственик и президент Маурицио Стирпе, цитиран от АФП. "След тази операция Clara Vista ще има контрола на 80% от капитала, аз ще държа останалите 20%", обяви по време на пресконференция Стирпе, който е начело на клуба он 2003 година. Фондът Clara Vista, който вече е собственик на английския клуб Ипсуич Таун, ще даде 41,5 милиона евро, за да вземе контрола във Фрозиноне, който през август ще започне своя четвърти сезон в елита на Италия, след като спечели промоция, завършвайки втори в Серия B. От двадесетте клуба в Серия А, дванадесет имат чуждестранен собственик, като девет от тях са американци. 

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Снимки: Gettyimages

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