Хокейният Ню Йорк Рейнджърс привлече нападателя Павел Дорофеев от финалиста за Купа "Стенли" Вегас Голдън Найтс, съобщава агенция Ройтерс.
Руският състезател ще подпише седемгодишен договор на стойност 77 милиона долара с четирикратния носител на титлата в Националната хокейна лига (НХЛ).
В замяна на Дорофеев тимът на Голдън Найтс получи три избора от драфта на новобранците - 26-ия и 92-рия избор от тазгодишния драфт, както и условен избор от първия кръг през 2028 година.
През миналия сезон руснакът записа най-силните си показатели в кариерата за отбелязани голове (37), асистенции (27) и точки (64), появявайки се на терена и в 82-те мача от редовния сезон. В плейофите той добави още 12 попадения и 4 голови подавания за 22 срещи.
В 231 мача за пет сезона с клуба от щата Невада Павел Дорофеев натрупа 149 точки (92 гола и 57 асистенции).
Вегас Голдън Найтс достигна финала за Купа "Стенли", но отстъпи на Каролина Хърикейнс след 2:4 победи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google