Ню Йорк Рейнджърс привлече нападателя Павел Дорофеев

Хокейният Ню Йорк Рейнджърс привлече нападателя Павел Дорофеев от финалиста за Купа "Стенли" Вегас Голдън Найтс, съобщава агенция Ройтерс.

Руският състезател ще подпише седемгодишен договор на стойност 77 милиона долара с четирикратния носител на титлата в Националната хокейна лига (НХЛ).

В замяна на Дорофеев тимът на Голдън Найтс получи три избора от драфта на новобранците - 26-ия и 92-рия избор от тазгодишния драфт, както и условен избор от първия кръг през 2028 година.

През миналия сезон руснакът записа най-силните си показатели в кариерата за отбелязани голове (37), асистенции (27) и точки (64), появявайки се на терена и в 82-те мача от редовния сезон. В плейофите той добави още 12 попадения и 4 голови подавания за 22 срещи.

В 231 мача за пет сезона с клуба от щата Невада Павел Дорофеев натрупа 149 точки (92 гола и 57 асистенции).

Вегас Голдън Найтс достигна финала за Купа "Стенли", но отстъпи на Каролина Хърикейнс след 2:4 победи.

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