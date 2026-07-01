Тъжна вест: Фигурното пързаляне загуби двукратен олимпийски шампион

Двукратният олимпийски шампион Артур Дмитриев, който спечели златни медали по фигурно пързаляне с различни партньори, почина, съобщи Руската федерация по фигурно пързаляне във вторник, цитирана от АП. Той беше на 58 години. Причината за смъртта му не беше обявена.

Дмитриев беше първият мъжки кънкьор, спечелил два пъти състезанието по двойки с различни партньори. Той спечели титлата с Наталия Мишкутионок на Зимните олимпийски игри през 1992 година, като спечели и титлата през 1998 с Оксана Казакова.

Дмитриев беше и двукратен световен шампион и трикратен европейски шампион.

След като се оттегли от спорта, той се състезаваше в професионални световни първенства, а след това и в ледени шоута, съобщи федерацията. След завръщането си в Русия, Дмитриев става треньор. Работи в Москва, а през последните години тренира двойки в Санкт Петербург.

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