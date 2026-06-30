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  3. Александър Василев продължава във II кръг в Троа

Александър Василев продължава във II кръг в Троа

  • 30 юни 2026 | 20:53
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Александър Василев продължава във II кръг в Троа

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция) с награден фонд 56 700 евро.

Българинът постигна обрат срещу германеца Кай Венелт и се наложи с 1:6, 6:1, 6:1 след час и 39 минути игра.

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Василев започна трудно двубоя и загуби първия сет. След това обаче коренно промени играта си, наложи пълен контрол върху събитията на корта и спечели следващите два сета, като даде на опотента си едва едва два гейма.

С успеха българският национал си осигури четири точки за световната ранглиста и място във втория кръг на надпреварата. Следващият му съперник ще бъде Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар).

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Снимки: Startphoto

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