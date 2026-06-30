Виктор Марков тръгна с победа в Монастир

Виктор Марков се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 000 долара.

21-годишният българин победи чилиеца Диего Фернандес Флорес с 6:3, 4:6, 6:2 след 2 часа и 22 минути игра.

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Марков започна по-добре срещата и поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът изостана с 1:4, но успя да навакса и да изравни до 4:4. Въпреки това съперникът му спечели следващите два гейма и изравни резултата в сетовете. В решителната трета част Марков доминираше изцяло. Той поведе с 4:0 и без да допусне колебания затвори мача с убедителното 6:2.

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Във втория кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между осмия поставен Азиз Дугаз (Тунис) и Никола Робер (Франция).

Марков ще участва и в турнира на двойки. Заедно с италианеца Андреа Паолини той ще срещне в първия кръг Йонас Ериксон (Швеция) и Фотос Фотиадис (Кипър).

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Снимки: Sportal.bg