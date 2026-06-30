Евдокия Попадинова - от детската мечта до върха на футбола!

Как се стига от Хаджидимово до Висшата лига на Англия, Серия А в Италия, САЩ и Австралия? И какво правиш, когато дори като футболист в английския елит печелиш едва 35 паунда на седмица? Отговорите дава осемкратната Футболистка №1 на България Евдокия Попадинова в откровен разговор в подкаста на Българския футболен съюз.

Нападателката на националния отбор разказва за трудния път към професионалния футбол, за жертвите, които е направила, и за моментите, в които е трябвало да мисли не само за мечтата си, но и за бъдещето си извън терена.

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"Играх във Висшата лига на Англия и получавах по 35 паунда на седмица. Това е едно нищо – не ти стига за абсолютно нищо. Добре, че живеех при вуйчо ми в Лондон, защото с тези пари няма как да се издържаш", споделя Попадинова.



Именно финансовите трудности в женския футбол я карат да мисли и за резервен план.

"В нашето семейство винаги сме гледали и план Б. Когато заминах за САЩ, знаех, че не преследвам само футболната си мечта. Исках и образование, защото беше ясно колко трудно е да се издържаш от женски футбол. Университетското обучение там струва десетки хиляди долари, а аз имах възможност да уча и да играя едновременно", разказва още тя.

В епизода Попадинова говори още за най-трудните моменти в кариерата си, за живота в различни държави, за мечтите, които вече е сбъднала, и за посланието си към младите български футболистки.

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