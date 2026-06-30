Великотърновска школа с голям успех в Испания

Великотърновската школа „Болярчета“ записа едно от най-значимите си постижения на международната сцена. Младите таланти триумфираха с първото място на 38-ото издание на престижния футболен турнир Copa Catalunya (КОММ МИТ), провел се в Испания. Българският отбор демонстрира пълна доминация, завършвайки надпреварата с впечатляващ актив от седем победи в седем изиграни мача.

Регламентът на турнира противопостави „Болярчета“ на силни международни академии от Италия, Казахстан, Кот д’Ивоар и Тунис. След изиграването на срещите в груповата фаза по системата „всеки срещу всеки“, българските момчета затвърдиха лидерската си позиция и в директните елиминации за разпределяне на местата.

Сред най-престижните победи на тима се открояват успехите срещу италианските Чимиано Калчо – официален технически център на Милан Академи, и Дурини Пескара. Тези резултати подчертават високото ниво на подготовка в търновската школа, която успя да се наложи над представители на държави с утвърдени традиции във футбола.

Освен златните медали и купата, българският отбор спечели и симпатиите на своите опоненти. Треньорите на съперниците не пестиха суперлативи, определяйки „Болярчета“ като „Top team“ и поздравявайки ги за показаната игра с възгласи като „Bella partita“ и „Komplimenti“. Множество специалисти и играчи от другите академии са изявили желание за снимки с победителите, признавайки тяхното превъзходство на терена.

Успехът е с още по-голяма стойност, защото той идва в последната година, в която тези деца играят с екипа на "Болярчета". От следващия сезон те ще се преместят в школата на Етър.

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