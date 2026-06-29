Племенник на легенда от НХЛ смени отбора

Отборът от НХЛ Нешвил Предатърс подписа петгодишен договор с нападателя Джак Дрюри за 22,5 милиона долара. Двадесет и шест годишният играч постигна върхови постижения в кариерата си през миналия сезон с 10 гола и изравни личния си рекорд от 27 точки, като игра във всичките 82 мача от редовния сезон за Колорадо Аваланч.

Хищниците го привлякоха заедно с нападателя Чейс Брадли и избор в третия кръг на драфта на НХЛ през 2029 г., докато в Колорадо отидоха нападателите Закари Л'Ерьо и Фьодор Свечков.

„Джак е трудолюбив, надежден и комплексен играч, който се справя с трудни задачи и същевременно е сред елитните голмайстори“, цитира агенция АП генералния мениджър на Предатърс и президент на хокейните операции Крис Макфарланд.

Дрюри е син на бившия играч от НХЛ Тед Дрюри и племенник на бившия нападател и настоящ генерален мениджър на Ню Йорк Рейнджърс Крис Дрюри. Джак Дрюри е натрупал 30 гола, 52 асистенции в 268 мача от редовния сезон и има успеваемост при вкарванията от 57,1 процента.

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