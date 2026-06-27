Лора Христова спечели златото в "Старта на звездите" в Италия

Лора Христова грабна златото в "старта на звездите", надпревара по летен биатлон, състояла се днес в Италия. Планинското селище Фрасиноро в провинция Модена бе домакин на състезанията под мотото "Летен Фестивал със световните шампиони". Организаторите бяха изпратили лични покани, а сред потвърдилите бе бронзовата медалистка от олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима, заедно с Анамария Лампич, Сузан Кулм, Лиза Мария Шпарк, Биргит Шолцхорн и др. Състезанията са част от програмата на Международния съюз по биатлон (IBU) Biathlon4All, промотираща този спорт за по-голяма популярност по планетата.

Христова направи перфектно състезание, след като още в квалификациите загатна, че е във супер форма, макар и през лятото. Участниците се състезаваха в нещо средно между биатлонския суперспринт и спринта в ски-бягането. В пресявките българката завърши с 1 грешка от двете си стрелби, втората от положение прав. В полуфинала Христова мина три пъти без грешка през мишените и направи три пропуска на последния рубеж. Това обаче й бе достатъчно за да влезе във финала (1-1-1-1), където грабна златото като изпревари останалите четири състезателки, намерили място в последната и решаваща надпревара.

Летният вариант на биатлона става все по-популярен и важен за IBU. Със своята достъпност и независимост от снежните условия, тези стартове откриват нови възможности за удължаване на сезона и достъпност от повече млади хора. Сред обсъжданите иновативни предложения е дори идеята в бъдеще всеки сезон на прословутата верига за Световната купа да започва през есента именно с един кръг по летен биатлон. Засега това е само екстравагантна опция, но наред с въвежданото на стрелбата с лазерни оръжия и единен интернационален вакс екип за всички състезатели на всички стартове, тя се обсъжда от водещите специалисти като шанс за по-добро бъдеще и просперитет на този спорт.

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