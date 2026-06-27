Торонто Мейпъл Лийфс избра Гавин МакКена под №1 в драфта на новобранците в НХЛ

Торонто Мейпъл Лийфс избра нападателя Гавин МакКена под номер 1 в драфта на новобрацните на Националната хокейна лига (НХЛ), който се проведе в Бъфало, Ню Йорк.

18-годишният канадец се очакваше да бъде избран първи в драфта, след като се отличи в дебютния си сезон в колежанското първенство за щатския университет в Пенсилвания. За отбора на “Лъвовете” от Пен Стейт, МакКена отбеляза 51 точки (15 гола и 36 асситенции) в 35 мача и също така представялваше Канада на Световното първенство за младежи в САЩ, където отбеляза 14 точки (4 гола и 10 асистенции) в седем мача, а страната му спечели бронзовите медали.

Светлините на прожекторите ще бъдат върху канадеца, който е роден в Уайтхорс, Юкон, когато пристигне в Торонто. Мейпъл Лийфс завършиха на предпоследното място в Източната конференция със 78 точки и за трети път в историята си получиха шанс да избират първи в драфта, който да им помогне да се борят за участие в плейофите през следващата кампания.

"Толкова съм благодарен. Нямам думи в момента", каза МакКена, цитиран от агенция Ройтерс, след като беше избран от “Кленовите листа”.

Преди 10 години канадският отбор избра капитана си Остън Матюс под номер 1, а преди него единствено нападателят Уендел Кларк през 1985-а е другият първи избор за Торонто. Матюс е по средата на страхотна кариера в НХЛ, а Кларк прекара 15 сезона в лигата, 13 от които с Мейпъл Лийфс.

Гавин МакКена получи видео съобщение от Остън Матюс, който го привества в Торонто и заяви, че очаква с нетърпение да играе с него. "Той очевидно е специален играч. Би означавало много за мен да играя и да се уча от него. В Торонто имат много талантливи и опитни играчи. Като млад хокеист, влизащ в лигата, искам да науча възможно най-много", обясни Маккена.

Тимът на Сан Хосе Шаркс избра шведското крило Ивар Стенберг под номер 2, докато третият избор остана за Ванкувър Канъкс, който привлече канадския център Кейлъб Малхотра.

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Снимки: Gettyimages